Condé lamenta derrota do Ceará para o Vitória: ‘não estávamos numa noite feliz’

Léo Condé, técnico do Ceará, lamentou a derrota de sua equipe para o Vitória, em partida disputada na noite da última quinta-feira (2), no estádio Barradão, em Salvador (BA). Em entrevista coletiva pós-jogo, Condé avaliou que o Ceará demorou a entrar na partida.

O Vitória foi melhor nos 20 minutos iniciais, e acabamos sofrendo o gol. Depois, a equipe foi se acertando no jogo, jogando dentro dos padrões que tentamos: marcação forte, agressiva, sem deixar o adversário trocar muito passe. Conseguimos também ter boa posse de bola no campo do Vitória. Talvez não criamos muitas situações, não tivemos muita lucidez no penúltimo passe e nas escolhas finais, mas fizemos algumas correções no intervalo, passamos a ter mais tranquilidade, circulamos mais a bola e criamos inúmeras situações de gol. Léo Condé Técnico do Ceará

Apesar das chances criadas após sofrer o gol, o Ceará não conseguiu balançar as redes adversárias, perdendo a partida por 1 a 0. Mesmo assim, não foi uma partida de baixa criação ofensiva, com o Vovô tendo um volume considerável de chances perdidas.

Legenda: Ceará e Vitória, no Brasileirão. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

“Infelizmente, não estávamos numa noite muito feliz. Talvez o Lucas Arcanjo também tenha tido uma noite feliz, já conhecemos bastante o Lucas pelos milagres que ele faz: aquela bola do Aylon, ali no limite, e também do Lourenço no primeiro tempo. Talvez faltou um pouco mais de capricho na finalização, tivemos duas ou três boas situações”, disse Condé.

Agora, o Vovô volta as suas atenções para outro adversário: o Santos. As duas equipes alvinegras se enfrentam na Arena Castelão, no próximo domingo (5), pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. O técnico destacou a importância de buscar a vitória neste jogo.

Claro que lamentamos o resultado de hoje, mas conseguimos uma vitória muito expressiva contra o São Paulo. O campeonato é difícil, equilibrado, mas temos conseguido bons resultados fora de casa: vencemos o Cruzeiro, empatamos com o Grêmio e empatamos com o Vasco. Espero que possamos continuar pontuando fora e, acima de tudo, fazer o dever de casa no sábado, num jogo pesado contra o Santos. Léo Condé Técnico do Ceará

Com a derrota para o Vitória, o Ceará estacionou nos 31 pontos na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. A equipe cearense ocupa atualmente a 11ª colocação, estando a quatro pontos do G-8 e a seis pontos do Z-4.