Matheus Bahia lamenta derrota do Ceará para o Vitória: 'Não era nosso dia'

Matheus Bahia avaliou a derrota do Ceará para o Vitória na noite desta quinta-feira (2), no Barradão, em Salvador. Com o resultado, a equipe comandada por Léo Condé estacionou na tabela do Brasileirão e segue em 11º lugar. O lateral reforçou a entrega do time em campo e já foca na partida contra o Santos.

"Não podemos abaixar a cabeça. Acho que se a gente jogasse 200 minutos, não ia sair o gol. Infelizmente, não era nosso dia. Quem assistiu o jogo, viu a nossa superioridade na partida, a todo tempo impondo o jogo, com a bola. Acontece, é do futebol", afirmou o atleta.

"Vamos seguir, temos nossos objetivos. Estamos bem, com a cabeça boa. É seguir trabalhando, que a gente joga em casa e isso não vai atrapalhar nosso desempenho", completou.

O Ceará entra em campo novamente no domingo (5), quando recebe o Santos em duelo da 27ª rodada da Série A. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.