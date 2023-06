Novo time? Neymar diz que quer voltar ao Brasil: 'Espero que isso possa acontecer'

Em sua terceira edição, o leilão beneficente realizado por Neymar na noite da última quinta-feira, (22), movimentou as redes sociais por diversos motivos. Um deles foi a resposta do craque brasileiro quando foi questionado se voltaria a jogar no Brasil. Neymar falou sobre seu desejo de voltar a vestir a camisa do Santos.

"Não sei, vida de jogador é muito dinâmica. Óbvio que eu tenho o sonho de voltar ao Brasil, tenho o sonho de voltar a jogar pelo Santos. Espero que isso possa acontecer. Mas, vamos ver. O futebol é uma caixinha de surpresas", disse o jogador.

O contrato de Neymar com o Paris Saint Germain é válido até 2025, mas não estão descartadas as possibilidades do brasileiro sair do clube francês ainda nesta janela de transferências, que abre no próximo dia 3 de julho.

Apesar das especulações, inclusive da sua ida ao Manchester City, Neymar não tem negociação avançada com nenhum clube. De acordo com o jornal Sport, da Espanha, o jogador quer voltar para o Barcelona, onde foi campeão da Champions League, em 2015.

PELO SANTOS

Pelo clube paulista, Neymar atuou de 2009 até 2013. O jogador esteve em campo com a camis alvinegra em 225 oportunidades, somando 136 gols e 62 assistências. O jogador do Paris conquistou três campeonatos paulista (2010, 2011 e 2012), além de uma Copa do Brasil (2012), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).