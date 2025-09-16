Diário do Nordeste
Novo atacante do Fortaleza, Kayke cita conversa com Palermo e explica como pode atuar em campo

Jogador de 19 anos foi emprestado pelo Botafogo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:37)
Jogada
Legenda: Kayke, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Novo jogador do Fortaleza, Kayke foi apresentado nesta terça-feira (16) no Pici. O atacante de 19 anos chegou ao clube por empréstimo junto ao Botafogo até 30 de junho de 2026. O atleta foi destaque da base da equipe carioca e chega para contribuir com o Tricolor do Pici. 

"Eu estou muito feliz de estar no Fortaleza. É uma oportunidade gigante para mim. Já trabalhei com grandes jogadores. Aqui também eu estou aprendendo bastante, pois tem muitos jogadores experientes. Sei que vou aprender e também tenho grandes chances de brigar para entrar ou então até começar jogando. Depende só de mim", afirmou o atleta em entrevista coletiva. 

Na equipe profissional do Botafogo, foram 11 partidas e três gols marcados. Ele chegou ao clube após pedido do ex-técnico Renato Paiva. Agora, sob comando de Palm

"Eu gosto de jogar mais centralizado. Sempre tento aprender a jogar pelo lado, porque sou um cara forte, de muita velocidade. Tento aprender para ajudar a equipe. Sobre o Palermo, sempre busco conversar mais com ele. Ele foi um grande centroavante e posso aprender muito com ele", finalizou. 

O Tricolor volta a campo neste sábado (20), quando enfrenta o Palmeiras em mais uma rodada do Brasileirão. O duelo será às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. 

