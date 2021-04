No CT do Fortaleza, Vitória treina pênaltis e encerra preparação para duelo contra o Ceará

No CT do Fortaleza, o Vitória, adversário do Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, encerrou sua preparação para o duelo deste sábado (24), às 16h, na Arena Castelão. Uma das atividades envolveu a cobrança de pênaltis.

A equipe baiana chega para o confronto com três desfalques importantes. O técnico Rodrigo Chagas, suspenso pelo 3° cartão amarelo, não estará à beira do campo. Além dele, o volante Gabriel Bispo também cumprirá suspensão diante do Ceará. O zagueiro Marcelo Alves, por sua vez, tem uma lesão no menisco do joelho. O atleta precisará passar por cirurgia e tem prazo de recuperação estimado em um mês.

No entanto, o Vitória ganhará o reforço de dois atletas que desfalcaram a equipe diante do Juazeirense, pelo Campeonato Baiano: Pedrinho (lateral) e Alisson Farias (atacante). Eles estão recuperados de lesão e ficam à disposição para o duelo diante do Ceará.

Cobranças de pênaltis

O treino desta sexta-feira (23) foi focado em ajuste de posicionamento e nas cobranças de penalidades. Todos os atletas, incluindo os goleiros, treinaram as cobranaças, visando um possível empate no tempo normal e decisão da vaga na final nos pênaltis.

Regulamento

A semifinal da Copa do Nordeste é realizada em jogo único, com mando de campo da equipe que teve melhor campanha. Desta forma, Ceará e Fortaleza decidirão os duelos na Arena Castelão, neste sábado (24), em “rodada dupla”.

O primeiro jogo (Ceará x Vitória) acontece às 16h. O segundo (Fortaleza x Bahia), às 20h30. Os duelos da semifinal serão transmitidos ao vivo pela Rádio Verdes Mares e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.