Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos

Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado

Escrito por
e
Jogada
Legenda: Nícolas tem contrato com o Ceará até o fim de 2025
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O lateral-esquerdo Nicolas deve ser titular do Ceará na partida contra o Juventude, neste sábado (30), pela Série A do Brasileirão. O titular da posição, Matheus Bahia, segue no departamento médico, tratando um trauma no joelho esquerdo.

Na partida contra o Grêmio, no último sábado (23), o escolhido para ocupar a vaga de Matheus Bahia foi o lateral-direito Rafael Ramos, que atuou improvisado na esquerda. O português, no entanto, se lesionou nos treinamentos e não deve enfrentar o Juventude.

Lateral Rafael Ramos com a nova camisa do Ceará
Legenda: Lateral Rafael Ramos com a camisa do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A alternativa principal, portanto, é Nicolas. Apesar da falha contra o Bahia, que custou a eliminação do Ceará na Copa do Nordeste, a comissão técnica busca oportunizar o lateral-esquerdo, tentando recuperar sua confiança.

Outra opção, menos provável, é deslocar o volante Dieguinho para atuar como lateral-esquerdo. As chances dessa improvisação são menores, tendo em vista que o jogador é peça fundamental no meio-campo do time de Léo Condé.

Assuntos Relacionados
Nícolas em ação pelo Ceará

Jogada

Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos

Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 24 minutos
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Meia está há mais de três meses sem jogar, mas está apto após quatro semanas de treinos

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 37 minutos
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Daniel Farias 29 de Agosto de 2025

Jogada

Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Fortaleza visita o Colorado neste domingo pela Série A

Vladimir Marques 28 de Agosto de 2025
Kervin Andrade vendido pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

Meia fará exames concluir os trâmites do negócio

Brenno Rebouças 28 de Agosto de 2025

Jogada

Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no sábado, no Castelão

Redação 28 de Agosto de 2025