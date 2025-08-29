Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos
Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado
O lateral-esquerdo Nicolas deve ser titular do Ceará na partida contra o Juventude, neste sábado (30), pela Série A do Brasileirão. O titular da posição, Matheus Bahia, segue no departamento médico, tratando um trauma no joelho esquerdo.
Na partida contra o Grêmio, no último sábado (23), o escolhido para ocupar a vaga de Matheus Bahia foi o lateral-direito Rafael Ramos, que atuou improvisado na esquerda. O português, no entanto, se lesionou nos treinamentos e não deve enfrentar o Juventude.
A alternativa principal, portanto, é Nicolas. Apesar da falha contra o Bahia, que custou a eliminação do Ceará na Copa do Nordeste, a comissão técnica busca oportunizar o lateral-esquerdo, tentando recuperar sua confiança.
Outra opção, menos provável, é deslocar o volante Dieguinho para atuar como lateral-esquerdo. As chances dessa improvisação são menores, tendo em vista que o jogador é peça fundamental no meio-campo do time de Léo Condé.