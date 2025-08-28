Diário do Nordeste
Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no sábado, no Castelão

Legenda: Thiago Carpini, técnico do Juventude.
Foto: Fernando Alves/ECJ

Adversário do Ceará na próxima rodada do Brasileiro, o Juventude está na zona de rebaixamento da competição. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini terá pelo menos três desfalques para o duelo da 22ª rodada da competição.

Os três atletas do time Jaconero fora da partida são o lateral Ewerthon e os atacantes Gilberto e Giovanny. Todos estão no departamento médico. 

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Jandrei; Reginaldo, Ángel, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caique, Nenê e Mandaca; Batalla e Gabriel Taliari.

A equipe vem de derrota para o Botafogo em casa. O time carioca superou o Jaconero por 3 a 1. O grupo volta a campo diante do Alvinegro no sábado (30), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. 

Galeano cita empenho do Ceará e avisa: 'Cada jogo é uma final'

Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

