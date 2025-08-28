Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Adversário do Ceará na próxima rodada do Brasileiro, o Juventude está na zona de rebaixamento da competição. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini terá pelo menos três desfalques para o duelo da 22ª rodada da competição.

Os três atletas do time Jaconero fora da partida são o lateral Ewerthon e os atacantes Gilberto e Giovanny. Todos estão no departamento médico.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Jandrei; Reginaldo, Ángel, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caique, Nenê e Mandaca; Batalla e Gabriel Taliari.

A equipe vem de derrota para o Botafogo em casa. O time carioca superou o Jaconero por 3 a 1. O grupo volta a campo diante do Alvinegro no sábado (30), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.