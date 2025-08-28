Diário do Nordeste
Galeano cita empenho do Ceará e avisa: 'Cada jogo é uma final'

Equipe enfrenta o Juventude no sábado

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Galeano, atacante do Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará segue a preparação para o duelo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Galeano falou sobre o confronto, nesta quinta-feira (28), em coletiva de imprensa na sede do clube. 

“Para todos nós, o jogo de sábado é muito importante, um jogo com adversário direto, contra o Juventude. A gente está trabalhando muito bem para chegar bem no sábado. Para nós, cada jogo é uma final, essa é a mentalidade dos companheiros também. Estamos bem preparados e temos a certeza que será um bom jogo”, destacou Galeano.

O time fez o penúltimo treinamento nesta quinta-feira (28), no Estádio Presidente Vargas. O trabalho foi tático, além da criação de jogadas de ataque.  O camisa 27 explicou um pouco da tônica do time para o duelo.

“Eu sou um jogador muito físico, que não tenho problemas de ajudar os companheiros na marcação, seja na defesa ou atacando. Então, cada jogo é diferente, esse jogo vai exigir muito de trabalhar na defesa, mas na frente também vou estar sempre ali para fazer o meu trabalho”, afirmou o atleta.

Ceará e Juventude se enfrentam no sábado (30), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. 

Jogada

