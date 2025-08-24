O que disse Léo Condé sobre a situação do lateral-esquerdo Nícolas no Ceará

O técnico Léo Condé explicou a situação do lateral-esquerdo Nícolas no Ceará. No empate com o Grêmio sem gols, neste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela Série A de 2025, o técnico preferiu improvisar novamente o lateral-direito Rafael Ramos na ausência de Matheus Bahia.

"O Nícolas fez um jogo ok contra o Bragantino, fez uma partida bem estruturada e equilibrada, mas contra o Bahia tinha talvez o principal jogador de ataque, com o Pulga fora, que era o Ademir, e ele é um canhoto vindo por dentro. No primeiro jogo, em Salvador, o Rafael fez essa função muito bem, por isso que eu fiz a opção pelo pelo Rafael. Infelizmente, no decorrer do jogo, ele sentiu uma cãibra, e o Nícolas entrou, foi razoavelmente bem, mas infelizmente participou do lance do gol (do Bahia) e está sendo crucificado. O futebol brasileiro, infelizmente, tem dessas coisas. O Grêmio, dentro do que a gente estudou, tinha esse ataque forte do lado direito deles, e esquerdo nosso. Como o Rafael tem uma característica maior de marcação, eu fiz a opção do Rafael fazer essa função novamente, mas quando a gente tiver a necessidade e precisar do Nicolas, com certeza ele vai jogar”. Léo Condé Técnico do Ceará

O defensor foi alvo de críticas pela falha na última quarta-feira (20), nos acréscimos, em Salvador, diante do Bahia, que culminou na derrota por 1 a 0 e na eliminação da Copa do Nordeste. Ao longo da semana, nas redes sociais, tirou o nome do clube, o que aumentou os rumores de uma possível saída. Com 28 anos, tem 20 jogos pelo Vovô, com três assistências.

A necessidade da atuação existiu devido a um trauma no joelho sofrido por Matheus Bahia. Titular da posição, ficou fora diante do Bahia por cláusula contratual, treinou no Rio Grande do Sul para o embate com o Grêmio, mas sofreu nova contusão e foi preservado pela comissão técnica.

Apesar disso, a expectativa é de que possa retornar no próximo sábado (30), quando o Ceará enfrenta o Juventude, na Arena Castelão. A bola rola às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Ceará busca um lateral-esquerdo no mercado?

A posição não é uma prioridade do departamento de futebol no mercado. Das carências do elenco definidas sob o comando de Condé, o clube se movimentou e fechou com cinco reforços: o volante Vinícius Zanocelo, o meia Vina e os atacantes Paulo Baya, Rodriguinho e Lucca.

O último nome é o único ainda não anunciado. Revelado na base alvinegra, o centroavante de 22 anos retorna após passagem pelo Internacional. Chega sem custos, com vínculo até 2027.

Como a janela de transferência fecha apenas no dia 2 de setembro, o Vovô ainda reavalia as opções disponíveis e pode, sim, realizar uma contratação emergencial, que poderia ser mais um lateral-esquerdo. O panorama é avaliado, hoje, sem a necessidade de retirar Nícolas do time.