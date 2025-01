Neymar rescinde contrato com Al Hilal e tem caminho livre para fechar com o Santos

Neymar rescindiu contrato com Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (27). O jogador de 32 anos agora está livre para assinar com o Santos, onde foi revelado. O vínculo pode ser de cinco meses, até o mês de junho. A informação é do ge.

O jogador deve embarcar para o Brasil nos próximos dias e preparar a mudança para a cidade paulista. A negociação vinha sendo feita há algumas semanas entre o pai do jogador, os representantes dele, junto ao time árabe.

O atleta tinha cerca de 65 milhões de dólares a receber (R$ 385 milhões de reais), mas abriu mão de parte do valor para ser liberado pela equipe. O Peixe já prepara a apresentação do ídolo.

A expectativa é de que Neymar vista a camisa 10, imortalizada por Pelé, que vinha sendo guardada para uma grande contratação.