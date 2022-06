Neymar se machuca em treino e é dúvida para amistoso contra a Coreia

Neymar é dúvida para o jogo contra a Coreia do Sul após se machucar durante treino da Seleção nesta quarta-feira (1). Os times se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo, em Seul.

Legenda: Neymar publica foto do pé machucado. Foto: Reprodução/Instagram

O atacante brasileiro se contundiu numa disputa com Danilo e Léo Ortiz durante jogo entre reservas e titulares. Neymar reclamou de dores no pé direito, o mesmo que foi lesionado em 2018 e 2019.

Rodrigo Lasmar logo atendeu o camisa 10. Neymar deixou o campo mancando e não retornou ao treinamento. O médico disse que o jogador sofreu um trauma, com inchaço e já iniciou tratamento.

"Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão. Apresentou um inchaço importante, não conseguiu continuar no treino, e iniciamos o tratamento. Ele está em observação, vamos ver como vai responder. Temos um tempo curto, vamos contar com o tempo para definir a presença dele no jogo", disse ao ge.globo.

Agora, o departamento médico aguarda para fazer uma reavaliação. O tratamento é feito com gelo e medicamentos. Após enfrentar a Coreia do Sul, o Brasil enfrenta o Japão no dia 6, segunda-feira, em Tóquio. Confira as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.