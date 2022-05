PSG quer negociar Neymar após renovação surpreendente com Mbappé, diz imprensa europeia

O desenrolar da negociação surpreendente do Paris Saint-Germain com o francês Kyllian Mbappé por mais de R$ 500 milhões pode envolver o brasileiro Neymar. Segundo a publicação 'The Sun', de Londres, os donos/dirigentes do clube parisiense não têm mais interesse na permanência do atleta no Parque dos Príncipes na próxima temporada.

Um dos times cotados para realizar uma oferta pelo jogador é o Newcastle, segundo a empresa francesa. O 'novo rico' do futebol inglês teria a preferência por ser o único a ter condições de custear a oferta dos donos do PSG no Catar, que aprovam a negociação.

No entanto, as tentativas podem esbarrar na vontade do jogador em permanecer no Paris. O brasileiro assinou sua renovação até 2025, além de mais um ano opcional.

De acordo com o "Mundo Deportivo", ele está confortável no clube e adaptado à cidade, e não se preocupa com os boatos que o apontam como o principal sacrificado pela eliminação do time nas oitavas da Champions League.

