Neymar é flagrado saindo de boate durante a madrugada, diz imprensa coreana

Neymar foi flagrado pela imprensa entrando numa boate durante a madrugada deste domingo (29). O local, chamado Race, fica em Seul, na Coreia do Sul, onde a seleção brasileira tem amistosos marcados.

O atacante do PSG deixou a boate por volta das 5h30 da manhã, acompanhado de seguranças. Neymar cobria o rosto com um moletom escuro. O momento foi gravado em vídeo pelo MoneyTwo Day, que publicou a notícia.

Ainda de acordo com a imprensa local, o jogador brasileiro estava junto de outros colegas de Seleção. O grupo teria desembolsado cerca de 12 milhões de wons (moeda local) em bebidas alcoólicas.

De folga, os atletas brasileiros fizeram passeios pela cidade coreana na sexta-feira. Neymar publicou várias imagens durante visita a um parque ao lado de colegas da Seleção.

O time comandado por Tite se prepara para os amistosos Data Fifa de junho. O primeiro será no dia 2 (quinta-feira), quando enfrenta a seleção sul-coreana, no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Confira as datas de todos os jogos.