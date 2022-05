Veja datas dos jogos amistosos de junho da Seleção Brasileira

A CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para os amistosos de junho, que são preparatórios para a Copa do Mundo do Catar. A chegada dos jogadores está prevista para 26 de maio, em Seul. A equipe canarinho vai ficar na cidade por seis dias para treinamentos.

A capital da Coreia do Sul vai sediar a partida contra os anfitriões, no Estádio Seoul World Cup. O duelo será no dia 2 de junho, às 8h. Antes, nos dias 27 e 28, o time comandado por Tite tem os dois primeiros compromissos no Estádio Goyang, às 22h30 (de Brasília). Outras quatro atividades estão marcadas para às 5h30 (de Brasília).

A Seleção embarca para Tóquio no dia seguinte, 3 de junho. A capital do Japão receberá o segundo amistoso, também contra os donos da casa. A delegação tem voo marcado para às 3h30 (de Brasília). A chegada está prevista para às 7h30 (de Brasília).

O Brasil vai treinar no Estádio Nacional de Tóquio. As duas atividades estão marcadas para às 5h (de Brasília). O duelo contra o Japão será no mesmo campo, a partir das 7h20 (de Brasília). Confira calendário de jogos da Copa do Mundo.

Veja programação completa:

Legenda: Confira a programação completa da Seleção Brasileira em junho. Foto: Divulgação/CBF