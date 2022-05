Amistoso do Brasil contra a Argentina é cancelado; CBF busca adversário africano

O amistoso entre Brasil e Argentina foi cancelado. O anúncio foi feito pela CBF em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11). A partida seria disputada em junho, na Austrália. O Canarinho deve disputar o terceiro jogo da série de duelos pré-Copa do Mundo com uma equipe africana.

A Seleção já tem partidas marcadas contra a Coreia do Sul, dia 2, e Japão, dia 6. Os confrontos fazem parte da Data Fifa de junho e servem como preparação para o Mundial do Catar. O jogo deve ser realizado na Europa.

O técnico Tite mostrou-se insatisfeito com o cancelamento do duelo contra os hermanos. No entanto, ele não quis comentar o assunto.

“Não é o fato de jogar contra a Argentina ou não. É todo um planejamento. Temos que planejar antes, tem a logística de viagem. Isso não é de uma hora para outra. É prejudicial esse jogo ser cancelado. Em relação ao jogo de setembro, estamos ainda discutindo internamente e juntamente com a presidência. Tivemos a resolução da Fifa”, disse Juninho Paulista, coordenador da Seleção.

Tite comenta os adversários que gostaria que o Brasil enfrentasse antes da Copa.

“A gente lutou para fazer o jogo contra o vice-campeão europeu. Vai ter Argentina x Itália e tentamos enfrentar a Inglaterra. Buscamos todas as alternativas. Gostaríamos que fosse um europeu. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Espanha. Não dá. Procuramos a melhor opção possível para fazermos o enfrentamento”, disse.

A Seleção ficará reunida durante 10 dias na data Fifa de junho. A estreia na Copa do Mundo será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Após os jogos de junho, o Brasil terá mais uma data Fifa antes do Catar. Aí sim o time brasileiro deve enfrentar a Argentina e talvez o México, em setembro.