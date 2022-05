Convocação da Seleção brasileira: veja lista de convocados para amistosos de junho

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (11), pela penúltima vez antes do anúncio da lista de relacionados para a Copa do Mundo do Catar. O evento ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contou com 27 nomes. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, foi chamado como chefe de delegação da equipe.

Assista a convocação da Seleção Brasileira ao vivo

Jogos da Seleção Brasileira em junho de 2022

02.06 - Brasil x Coreia do Sul | Seul World Cup Stadium, na Coreia, às 8h.

06.06 - Brasil x Japão | Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, às 7h20.

A equipe nacional participa de amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. Também havia um duelo com Argentina, mas foi cancelado por pedido da Associação de Futebol da Argentina (AFA). Os duelos serão nos dias 2 e 6 de junho.

A próxima convocação do Brasil é prevista para setembro. Na ocasião, a equipe deve enfrentar a Argentina, agora em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA:



GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Manchester United-ING)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

VOLANTES

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Danilo (Palmeiras)

MEIAS

Philippe Coutinho (Aston Villa-ING)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Que horas começa a convocação?

A divulgação dos convocados tem início às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A convocação será transmitida ao vivo através do canal CBF TV, no YouTube.

