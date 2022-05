Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz será o chefe de delegação da Seleção Brasileira em junho

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, será o chefe de delegação da Seleção Brasileira durante amistosos do time nacional em junho. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (11), na convocação da equipe para partidas contra Japão e Coreia do Sul.

O convite foi do coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista. Assim, Paz ficará com o time do Brasil nos duelos, programados para o dia 2, na Coreia do Sul, e no dia 6, no Japão.

Jogos da Seleção Brasileira em junho de 2022

02.06 - Brasil x Coreia do Sul | Seul World Cup Stadium, na Coreia, às 8h.

06.06 - Brasil x Japão | Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, às 7h20.

A CBF também tenta confirmar mais um amistoso, em data próxima, para intensificar os preparativos do grupo antes da Copa do Mundo do Catar, em novembro. A CBF ainda tenta marcar mais um amistoso no período, uma vez que o duelo com a Argentina, que seria no dia 11, foi cancelado pela federação argentina.

A apresentação dos convocados está programada para o dia 26 de maio, com extensão até o dia 31 do mesmo mês por conta da final da Champions League, entre Real Madrid x Liverpool.

O que faz o chefe de delegação da Seleção?

A função é administrativa junto da CBF. O papel envolve ser um embaixador da Seleção Brasileira durante o evento, com papel de gestão no dia dos jogos, além de verificar se o planejamento é executado de modo ideal. Em momento anterior de convocação, o atual presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, também foi convidado.