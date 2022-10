Neymar e Bola de Ouro: veja as posições do brasileiro no prêmio

O atacante Neymar ficou fora da premiação da Bola de Ouro de 2022. O título ficou com o atacante francês Benzema, enquanto o brasileiro esteve fora do Top-20 pela 2ª vez desde 2011.

O último momento em que foi ausência ocorreu em 2019, já pelo Paris Saint-Germain (PSG), atual clube do jogador. E as melhores posições foram em 2015 e 2017, quando terminou na 3ª colocação, ambos quando defendia o Barcelona.

Desde o início da carreira, Neymar é tratado como potencial melhor do mundo. Agora com 30 anos, tem como principais metas os títulos da Liga dos Campeões pelo PSG e da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Na campanha atual, o atleta apresenta grande desempenho, com 12 gols e nove assistências em 16 partidas.

Entre 2011 e 2015, a Fifa entregava o prêmio em parceria com a France Football, criadora da Bola de Ouro. A partir de 2016, a entidade resolveu organizar um prêmio próprio, o The Best, e se separou.

Posições de Neymar da Bola de Ouro

2011: 10º (unificado com a Fifa)

2012: 13º (unificado com a Fifa)

2013: 5º (unificado com a Fifa)

2014: 7º (unificado com a Fifa)

2015: 3º (unificado com a Fifa)

2016: 5º colocado

2017: 3º colocado

2018: 12º colocado

2019: fora do Top-20

2021: 16º colocado

2022: fora do Top-20