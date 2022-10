A Forbes atualizou o ranking de jogadores mais bem pagos do mundo em 2022. O líder é o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain (PSG), com fortuna estimada em US$ 128 milhões por ano, cerca de R$ 666 milhões. O atleta desbancou o argentino Lionel Messi, também do PSG.

O astro da seleção da Argentina agora surge na 2ª posição, com US$ 120 milhões. Neymar é o único brasileiro citado no Top-10. No rol de craques do PSG, surge na 4ª posição geral, com US$ 87 mi.

Legenda: O espanhol Iniesta é um dos destaques da história do futebol mundial Foto: Karim Jaafar / AFP

O curioso: o meia espanhol Iniesta, de 38 anos, é o 9º colocado. No Vissel Kobe, do Japão, o ídolo do Barcelona e da Espanha tem vencimento anual de US$ 30 milhões (cerca de R$ 159 milhões).

Os valores são exorbitantes, uma parte do movimento financeiro da modalidade. Na esfera global, aumenta a cobrança, a pressão e a responsabilidade dos jogadores, que são marcas mundiais. Mbappé, por exemplo, virou pivô de conflitos internos no PSG: no fim, é preciso focar no campo.

Atletas mais bem pagos do mundo