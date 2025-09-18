Diário do Nordeste
Newcastle x Barcelona pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Barcelona entra em campo nesta quinta-feira (18), pela Champions League
Foto: Divulgação / @FCBarcelona

Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions League 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING).

ONDE ASSISTIR

TNT Sports e HBO Max

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle

Pope; Livramento, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Willock; Elanga, Gordon e Woltemade.  Técnico: Eddie Howe

Barcelona

Joan Garcia; Koundé, Eric García, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Rashford; Raphinha, Olmo e Torres.Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

Arbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
VAR: Jérôme Brisard (França)

