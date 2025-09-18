Newcastle x Barcelona pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira
Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions League 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING).
ONDE ASSISTIR
TNT Sports e HBO Max
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle
Pope; Livramento, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Willock; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe
Barcelona
Joan Garcia; Koundé, Eric García, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Rashford; Raphinha, Olmo e Torres.Técnico: Hansi Flick
Arbitragem
Arbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
VAR: Jérôme Brisard (França)
