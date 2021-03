"Não podemos ser prejudicados", afirma Newton Filho sobre pretensão da FCF

O decreto anunciado pelo governador Camilo Santana na última quarta-feira (3) determina lockdown em Fortaleza para conter o avanço no número de casos e mortes relacionados ao coronavírus. A determinação do Governo do Estado, no entanto, afetou diretamente à prática esportiva na capital cearense, com exceção para as disputas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste do futebol profissional.

Com a disputa da 1ª fase do Campeonato Cearense prestes a finalizar, restando apenas uma rodada para conclusão, a Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou ao Diário do Nordeste que pretende dar prosseguimento à competição estadual fora da capital.

“Pretendemos continuar na região metropolitana e nos demais municípios que não foram decretados Lockdown.”, disse Mauro Carmélio, presidente da FCF.

Legenda: Ferroviário é o atual líder do Campeonato Cearense com 13 pontos Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Das oito equipes que disputam a primeira fase do estadual, apenas o Ferroviário manda os seus jogos em Fortaleza, no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. O presidente do Tubarão da Barra, Newton Filho, entende que os corais não podem “pagar o preço” do decreto e saírem prejudicados.

“Se isso ocorrer, mais uma vez o Ferroviário sairá prejudicado. Vamos perder o mando de campo novamente, como aconteceu na Série C do ano passado. É um prejuízo enorme, deixar de jogar no campo que você treina. O Ferroviário não pode pagar essa conta com o decreto que foi feito pelo governo, nós não podemos pagar esse preço sozinho.”, disse Newton.

O mandatário acrescenta que não é justo o Governo do Estado liberar às competições regionais e nacionais e privar o Ferroviário de disputar à última partida do Campeonato Cearense, marcado para domingo (7), às 15h30, contra o Caucaia.

“Não faz sentido ter os jogos em Fortaleza com delegações vindo de fora, saindo daqui, por exemplo a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil e não poder ter um jogo do Campeonato Cearense. É complicado, mas o Ferroviário não pode sair prejudicado dessa situação.”, complementou o dirigente.

Legenda: Estádio Elzir Cabral, casa do Ferroviário Atlético Clube Foto: Divulgação/Ferroviário

Em contato com o Diário do Nordeste, Newton Filho relembrou a medida da diretoria de competições da CBF, no ano passado, quando transferiu os jogos do Ferroviário para o estádio Domingão, em Horizonte, para “preservar o gramado da Arena Castelão para os jogos da Série A”.

“Fomos prejudicados no ano passado, perdendo o mando de campo na Série C, e estamos sendo novamente. Difícil. Complicado. São essas situações extracampo que muitas vezes influenciam dentro de campo e não podemos deixar que influencie.”

A última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense ocorre neste domingo (7) com todos os jogos simultaneamente. Na liderança do estadual com 13 pontos, o Ferroviário enfrenta o Caucaia em confronto direto. Em caso de vitória, a equipe fatura a vaga na Copa do Brasil em 2022.

A segunda fase do estadual tem previsão de início para a próxima quarta-feira (10). Ceará e Fortaleza mandarão seus jogos em seus respectivos Centros de Treinamento, em Itaitinga (Cidade Vozão) e Maracanaú (CT Ribamar Bezerra).