Ceará e Fortaleza devem mandar jogos do Campeonato Cearense em Itaitinga e Maracanaú

As participações de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense de 2021 deve ocorrer fora da Capital. Com o decreto de isolamento rígido na cidade, o lockdown, as diretorias buscam viabilizar os jogos da competição em outros municípios, o que inclui os Centros de Treinamento (CTs) das categorias de base, localizados em Itaitinga e Maracanaú, respectivamente.

Ao Diário do Nordeste, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) confirmou a opção. A entidade acredita na disputa do Estadual em estádios fora de Fortaleza.

Vale ressaltar que o novo decreto do Governo é válido para Fortaleza. Assim, as cidades que não atravessam o regime estão liberadas para receber partidas de futebol.

No momento, o Campeonato Cearense está em etapa de conclusão da 1ª fase - restam duas rodadas e não há inclusão de Vovô e Leão. Os representantes cearenses na Série A têm disputa prevista para iniciar no dia 10 de março, na 2ª fase. Os CTs serão utilizados quando Ceará ou Fortaleza forem os mandantes.