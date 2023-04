Morínigo ressalta importância de semana cheia do Ceará para final: 'descansar e trabalhar’

O Ceará tem uma semana cheia de trabalho até o Clássico-Rei do próximo sábado (8), às 16h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense de 2023. O técnico paraguaio Gustavo Morínigo ressaltou importância desse período para descansar o elenco alvinegro.

Gustavo Morínigo Técnico do Ceará "Realmente, o calendário é pesado, mais para ele (Fortaleza) que para nós essa semana. Ele tem uma competição internacional (Sul-Americana) aqui, e nós precisamos de uma semana não só para trabalhar, mas descansar e trabalhar, e ter mais condições para esse jogo de sábado".

Na partida de ida da decisão, o Vovô foi superado por 2 a 1. Assim, precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis, ou pelo menos dois para se sagrar campeão estadual. Em campo, a equipe não terá o volante Richardson à disposição por conta do acúmulo de cartões amarelos.

"Não teremos Richardson, que é capitão do time, e sentimos muito, mas temos Caíque, que também é titular. E estamos tranquilos por saber que tanto Caíque, Maranhão, Léo (Rafael), que também faz essa posição, então eles vão entregar o melhor e estamos tranquilos", declarou.

A equipe ficou mais viva no duelo com um gol de pênalti de Danilo Barcelos. Após sofrer tentos de Caio Alexandre e Lucas Sasha, o lateral-esquerdo alvinegro converteu uma penalidade nos acréscimos do 2º tempo e diminuiu o placar.

Assista a coletiva de Morínigo