Morínigo exalta elenco do Ceará após vitória no Clássico-Rei e classificação: ‘mérito total deles’

O Ceará está na final da Copa do Nordeste de 2023. A vaga foi conquistada nesta quarta-feira (29), com vitória por 3 a 2 contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela semifinal. O treinador paraguaio Gustavo Morínigo revelou que o elenco sofreu com quadro viral e exaltou o grupo pelo desempenho.

Gustavo Morínigo Técnico do Ceará "Mérito total deles, que tiveram coragem em um jogo tão importante, de não falar que não podia (por conta da doença), porque é difícil também. É acreditar no elenco e no grupo humano que, novamente, deu tudo. A recompensa está aí, o esforço que todos estão fazendo, e conseguimos".

Na temporada, o treinador tem 100% de aproveitamento em Clássicos-Rei: antes, superou a equipe de Vojvoda por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense e 2 a 0 pelo Nordestão, ambos pela fase de grupos. Agora, nos próximos fins de semana, reencontra o rival na decisão do Estadual e pede concentração.

"O time é muito maduro, falamos no vestiário de manter a calma, é outro jogo, então é recuperar, não me pergunte como vou fazer, é difícil, o Fortaleza tem a competência, mas é difícil. Agora é descansar, tivemos os jogadores cansados, com problemas respiratórios. Vamos analisar o que fazer no sábado", declarou.

O primeiro compromisso da final é sábado (1º), às 16h, na Arena Castelão. A volta será no sábado seguinte (8), no mesmo horário e estádio. O time alvinegro tenta renconquistar o Estadual e impedir o pentacampeonato do Leão.

Assista a coletiva de Gustavo Morínigo