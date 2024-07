Michel Trindade perde na estreia e é eliminado no boxe dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O boxeador brasileiro Michel Trindade se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta terça-feira (30). O lutador paraense foi superado na estreia pelo cubano Alejandro Claro e terminou eliminado do boxe amador. Assim, encerra as chances de medalha na Olimpíada.

O confronto teve vitória unânime de Alejandro. O cartel de Michel ficou em 14 vitórias e 10 derrotas.

Vale ressaltar que o boxe brasileiro ainda sobe no ringue duas vezes ao longo do dia. Às 15h48, Wanderley Pereira enfrenta o haitiano Cedric Belony-Duliepre, na categoria até 80kg, enquanto Tatiana Chagas encara a sul-coreana Aeji Im, na modalidade até 54kg, com luta às 16h36.