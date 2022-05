Mbappé acerta com Real Madrid e vai deixar PSG, diz jornal

O futuro de Mbappé no futebol já está definido, garante o jornal espanhol "Marca" desta segunda-feira (16). De acordo com o periódico, o francês fechou acordo com o Real Madrid e vai deixar o PSG para se juntar ao clube merengue na próxima temporada. O contrato com o clube francês termina no final de junho.

A negociação foi fechada na semana passada, quando o atacante esteve em Madri para descansar. A publicação ainda afirma que o diretor geral do clube, José Ángel Sánchez, se dedicou ao tema durante dois dias.

O periódico ainda lembra da pressão em torno de Mbappé, em Paris, nos últimos meses. Emmanuel Macron, presidente da França, chegou a se manifestar pela permanência do atleta no PSG. Apesar disso, o Real seguiu confiante na contratação.

Florentino Pérez, presidente do clube, buscou evitar contato direto com Mbappé, mas pessoas próximas a ele teriam sondado interesse do atacante em atuar no clube espanhol. Inclusive, ficará a cargo do próprio jogador fazer o anúncio, quando ele achar conveniente.

Ainda de acordo com o “Marca”, o francês vai assinar contrato de cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão com valor bem alto. O salário também alcança altas cifras, mas ainda fica abaixo do que o PSG estava oferecendo para a renovação de contrato dele.

Pela assinatura do contrato, o Real Madrid vai pegar um bônus. Isso porque não vai pagar compensação financeira ao PSG, que se recusou a vender o atleta na última temporada.