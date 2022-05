Mbappé no Real Madrid? Atacante é visto na capital espanhola com outro jogador do PSG

O atacante do PSG, Kylian Mbappé, foi visto em Madrid na companhia do lateral-direito do time, Hakimi, nos últimos dias, e levantou grande frisson entre os principais jornais espanhóis e torcedores sobre uma possível negociação definitiva com o Real Madrid.

Segundo diário Marca, o craque francês está passando vários dias na capital, aproveitando que o PSG está livre até quarta-feira, e nesta segunda-feira teria presença registrada em um restaurante da cidade próximo ao Santiago Bérnabeu.

Saída de graça

Faltam apenas 2 meses para que o contrato de Mbappé com o PSG se encerre, e o atleta possa assinar sem custos com qualquer equipe. O time merengue é o favorito da preferência do jogador, segundo a imprensa europeia.

A versão oficial, no entanto, é que sua visita é puramente para fins de lazer. Familiares de Mbappé viajaram, entretanto, para Doha, em evento que foi interpretado como última tentativa do PSG em renovar com o atleta.

Mbappé pode fazer a última partida oficial pelo PSG dia 21 de maio contra o Metz, pelo Campeonato Francês.