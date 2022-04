Mbappé será jogador do Real Madrid na próxima temporada, confirma Roberto Carlos; veja vídeo

Ídolo no PSG, Kylian Mbappé, de 23 anos, ainda não renovou contrato com o clube. Embaixador do Real Madrid, Roberto Carlos confirmou a transferência do atacante para o time madrilenho. A revelação veio após pergunta de um torcedor, antes da partida com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, na quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

A resposta foi gravada em vídeo e divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (21). Um homem pergunta se Mbappé irá para o Real Madrid. Roberto Carlos responde: "Vem! Vem!"

O contrato do jogador vai até 30 de junho. Como está perto do fim, ele chegaria 'de graça' para o time espanhol. Em 41 partidas disputadas nesta temporada, o jovem francês tem 33 gols marcados e 22 assistências.

Após acerto com o clube merengue, ele deve ser o jogador mais bem pago do mundo. O montante será de R$ 300 milhões de reais por ano. O jogador já manifestou vontade de ir para o clube da Espanha.

VEJA VÍDEO:

