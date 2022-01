Mbappé será jogador mais bem pago do mundo após acerto com Real Madrid

Kylian Mbappé está de malas prontas para a Espanha. O atacante de 23 anos chegou a um acordo com o Real Madrid para vestir a camisa da equipe Merengue na próxima temporada. O jogador será o mais bem pago do mundo, pois vai receber 50 milhões de euros por ano (algo em torno de R$300 milhões de reais). As informações são do jornal alemão ‘Bild’.

No entanto, as negociações ainda não são oficiais. Pelo menos até passaraem os jogos entre as equipes na Liga dos Campeões, de acordo com o jornal. Paris Saint-Germain e Real se enfrentam nas oitavas. O primeiro jogo será no dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, e o segundo será no dia 9 de março, no Santiago Bernabéu.

O contrato do jogador com o clube francês vai até 30 de junho e está disponível para assinar com qualquer clube. Se for mesmo para o Real, será sem custos. Na última temporada, o atacante havia manifestado a vontade de ir para a equipe madrilenha.

