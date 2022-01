Daniel Alves entra para história como terceiro atleta que mais atuou pela Seleção Brasileira

Daniel Alves entrou mais uma vez para a história do futebol com uma nova marca. Nesta quinta-feira (27), o lateral-direito se tornou o terceiro jogador com mais jogos pela Seleção Brasileira em todos os tempos, totalizando 121 partidas - ultrapassando o atacante Rivelino, que tem 120.

O recorde foi alcançado durante a partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Com 38 anos, o defensor briga por uma vaga na convocação do Mundial.

O Top-3 de jogadores com mais atuações na equipe nacional tem mais dois laterais lendários: Cafú, na liderança, com 150 partidas, seguido de Roberto Carlos, com 132 exibições pelo time canarinho.

O próximo compromisso do Brasil é diante do Paraguai na próxima terça (1º). O duelo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h. A tendência é de manutenção de Daniel Alves para a posição.