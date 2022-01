Com gol de Suárez, Uruguai vence Paraguai e avança em busca por vaga na Copa do Mundo

O Uruguai venceu o Paraguai em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2022. O duelo ocorreu no Estádio La Olla, na capital Assunção, com início às 20h (de Brasília). A Celeste foi melhor na casa adversária e garantiu pontos importantes para entrar na zona de classificação para o Mundial. Luis Suárez marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o time do técnico Diego Alonso foi para quarto na tabela. Sâo 19 pontos com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Já o time paraguaio tem poucas chances de classificação. Está na 9ª colocação somando 13 pontos, com duas vitórias, sete empates e seis derrotas.

Pela 16ª rodada, a Celeste recebe a Venezuela no Centenário, às 20h, na terça-feira (1). No mesmo dia, o Paraguai encara o Brasil no Mineirão, às 21h30.

O JOGO

A partida começou bem movimentada, com chances para os dois lados. Aos 8', Arzamendía cruza para González no segundo pau. O atacante cabeceia para o lado esquerdo do gol uruguaio e manda para fora. Aos 14', foi a vez do Uruguai assustar. Godin vai pelo alto e cabeceia firme no canto direito. O goleiro vai na bola e impede o gol. Em seguida, Suárez vai no jogo aéreo e manda no travessão. Menos veloz e limitada nas jogadas, a Celeste teve as melhores chances nas bolas paradas, principalmente com Nuñez, Suárez e Godín.

Aos 23', após bola bater na trave, Suárez chuta em cima de Silva, que defende. Em seguida, Valverde cabeceia mas bola é desviada e vai para escanteio. Novamente, ele chuta forte mas bola vai por cima do gol. Com dificuldade para finalizar, principalmente o time Paraguaio, a etapa inicial terminou sem gols.

Sabendo da necessidade da vitória, Uruguai volta pressionando e já abre o placar aos 4 minutos. Suárez recebe lançamento de Godín e chuta cruzado para o gol. A equipe paraguaia tentou reagir mas, desorganizada, não consegue passar pela defesa adversária. Aos 17', Araújo erra chute e perde chance de empatar. Arzamendía cruza para Ojeda, que finaliza mal. Em seguida, o lateral arrisca de fora da área, mas Rochet faz a defesa.

Aos 25', o Uruguai quase ampliou com Olivera, que mandou por cima do gol. Os donos da casa buscam reagir. Guillermo Scheolotto faz diversas alterações, principalmente no setor ofensivo. Dá resultado. Villasanti chuta com perigo, mas o goleiro adversário defende. A equipe ainda perde o zagueiro Gustavo Gómez, expulso aos 49'. Os visitantes seguiram dominando as ações no ataque e, com vantagem no placar, garantiram a vitória em Assunção.

