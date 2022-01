Programa Bolsa Esporte abre inscrições para atletas e treinadores; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Esporte, iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel). A iniciativa beneficiará 1.075 atletas e 100 treinadores em diversas modalidades esportivas. As inscrições começaram nesta quinta-feira (27) e vão até o dia 16 de fevereiro. A divulgão dos escolhidos está prevista para o dia 16 de março.

"O objetivo do projeto é valorizar os profissionais que se dedicam às atividades esportivas de forma mais competitiva, procurando atingir bons resultados nas modalidades em que atuam", afirma Ozires Pontes, titular da Secel.

Para concorrer, atletas e treinadores podem se inscrever no programa no canal Esporte e Lazer, detalhes aqui. Caso sejam escolhidos pela Comissão Técnica, passarão a receber mensalmente o auxílio financeiro através do cartão de benefício. A bolsa tem duração de 12 meses. Podem participar atletas com idade a partir de 8 anos, completos durante o prazo de início da vigência da bolsa.

PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Atleta ou paratleta:

Com no mínimo 08 (oito) anos completos e no máximo 49 (quarenta e nove) anos a partir da data da abertura do edital;

Paratleta não tem limite de idade de 49 anos;

Que residam no município de Fortaleza por no mínimo 06 (seis) meses;

Que não recebam qualquer bolsa pública municipal;

Se até 18 anos, que esteja regularmente matriculado na rede de ensino público ou privado de Fortaleza, ou que já tenha concluído o ensino médio;

Que já pratiquem alguma atividade física por no mínimo 06 (seis) meses.

Treinador

Estar em atividade profissional, na função de treinador por no mínimo 02 (dois) anos;

Ter treinado Atleta | Paratleta que participaram de competições desportivas oficiais nos últimos 05 (cinco) anos;

Possuir algum vínculo empregatício, público ou privado com documento/declaração que comprove tal vínculo.

