Garantido na Copa, Brasil empata com o Equador e mantém invencibilidade nas eliminatórias

A Seleção Brasileira empatou com o Equador em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A partida teve início às 18 horas (de Brasília) em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Com gol de Casemiro, a equipe comandada por Tite mantém a liderança e a invencibilidade na competição. Félix Torres marcou para os donos da casa. A vaga garantida no Mundial do Catar deu tranquilidade para o técnico fazer alterações. A partida também foi marcada por expulsões.

O resultado deixa o Brasil com 36 pontos em 14 jogos. São 11 vitórias e três empates, além do primeiro lugar na tabela. A seleção equatoriana está em terceiro, com 23. Em 15 confrontos, soma 23 com sete vitórias, três empates e cinco derrotas.

Pela 16ª rodada, a Canarinho recebe o Paraguai na terça-feira (1), no Mineirão, às 21h30. No mesmo dia, os equatorianos visitam o Peru, no Nacional de Lima, às 23h horas.

O JOGO

No primeiro minuto, o equatoriano Enner Valencia cabeceou com perigo mas mandou para fora. Não demorou para o Brasil reagir. Aos 5, o capitão Casemiro aproveita sobra de bola da defesa e abre o placar em Quito. Aos 12, o goleiro Dominguez atinge o pescoço de Matheus Cunha e é expulso. Com o atendimento e saída do jogador de campo, a partida ficou parada por seis minutos. Depois de chute perigoso de Coutinho, mais uma expulsão.

Com o segundo amarelo, o lateral Emerson também recebe vermelho após atingir Estrada em forte dividida, aos 19 min. O goleiro brasileiro também foi expulso após atingir o rosto de Enner, mas o árbitro voltou atrás e deu apenas amarelo. Enner cabeceia com perigo, mas manda pra fora. Pelo Brasil, Matheus Cunha também arriscou sem sucesso. Foram poucas chances de gol para os times. Fim de jogo aos 54’. O juiz deu apenas nove de acréscimo, apesar da paralisação de 18 minutos.

Aos 9’ do segundo tempo, após confusão na defesa brasileira, Estrada chuta e marca, mas a arbitragem marca saída de bola em lance anterior. Pouco depois, juiz dá pênalti de Raphinha em Estupiñan e cancela em seguida. As equipes alternam lances de perigo. Aos 26', Alex Sandro domina e chuta de fora da área. Galíndez espalma. Gabriel Jesus também tenta, mas é parado pelo goleiro. Aos 29', Félix Torres cabeceou e deixou tudo igual para o Equador.

Gabigol bate cruzado mas Galíndez segura firme. O Equador continua pressionando pelo segundo gol. Num desses lances, o goleiro brasileiro vai na bola e acaba esbarrando no jogador equatoriano que chega atrasado no lance, para cabecear. Juiz dá pênalti e expulsa Alisson, mas novamente retira a punição e anula o lance. Gabriel Jesus ainda tenta um último lance, mas tem impedimento marcado. Assim, o jogo termina em 1 a 1.

