Estreias de Ceará e Fortaleza em 2022 são as mais tardias dos últimos 25 anos; veja levantamento

Quem acompanha o futebol cearense há alguns anos deve ter estranhado um detalhe diferente da temporada de 2022. Times como Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Grêmio, Internacional etc entraram em campo antes de Ceará e Fortaleza na abertura desta temporada, o que é algo extremamente raro e sempre foi motivo de queixas de dirigentes das equipes pelo prolongamento excessivo do número de meses jogados.

O motivo é simples. De 25 anos para cá (27 anos no caso do Fortaleza), nunca Vovô e Leão estrearam tão tardiamente no ano, o que elevou em bom número a quantidade de dias disponíveis para a pré-temporada.

Para o Alvinegro, foram 51 dias que separaram a última partida da Série A 2021 da estreia contra o Sergipe, neste sábado (29), às 17hs. Já para o Tricolor, 52 dias depois do fim da primeira divisão, a estreia contra o Sousa-PB, domingo (30), às 18hs.

Legenda: Vina fez a estreia pelo Ceará em uma estreia de temporada do Vovô, em 2020, contra o Frei Paulistano Foto: Stephan Eilert/Ceará

No apanhado histórico que você pode ver abaixo, houve temporadas que o Ceará, por exemplo, fez a primeira partida dia 5 de janeiro, com apenas 4 dias de pré-temporada. O resultado também é histórico (negativamente): uma sonora goleada aplicada pelo Horizonte, por 5 a 1, no Estádio Clenilsão, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em 2014, o Fortaleza também começou o ano enfrentando o Quixadá dia 5 de janeiro. Na oportunidade, venceu pelo placar de 3 a 1 no Estádio Abilhão.

Legenda: Em 2014, o Fortaleza estreou dia 5 de janeiro contra o Quixadá Foto: Bruno Gomes/ SVM

Veja as datas de estreias de Ceará e Fortaleza ao longo dos anos

Ceará

2022: 29/01 - Sergipe X Ceará

2021: 07/01 - Ceará X Internacional (continuação da Série A)

2020: 26/01 - Ceará X Frei Paulistano

2019: 17/01 - Ceará X Sampaio Corrêa

2018: 16/01 - Salgueiro X Ceará

2017: 18/01 - Maranguape X Ceará

2016: 24/01 - Tiradentes X Ceará

2015: 15/01 - Ceará X Itapipoca

2014: 11/01 - Ceará X Barbalha

2013: 19/01 - Ceará X ABC

2012: 18/01 - Ceará X Trairiense

2011: 13/01 - Ceará X Limoeiro

2010: 09/01 - Horizonte X Ceará

2009: 11/01 - Ceará X Quixadá

2008: 05/01 - Horizonte X Ceará

2007: 13/01 - Ceará X Maranguape

2006: 07/01 - Icasa X Ceará

2005: 09/01 - Quixadá X Ceará

2004: 18/01 - Limoeiro X Ceará

2003: 11/01 - Ceará X Guarany

2002: 20/01 - Confiança X Ceará

2001: 14/01 - Itapipoca X Ceará

2000: 19/01 - Ceará X Vitória

1999: 24/01 - Ceará X Tiradentes

1998: 25/01 - Ceará X Tiradentes

1997: 02/02 - Itapipoca X Ceará

Fortaleza