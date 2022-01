Equador x Brasil pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (27), às 18 horas (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA. O palco do jogo será o Estádio Roberto Paz Delgado, em Quito, na capital equatoriana. O evento terá presença de 50% da capacidade do público. Logo, 20 mil torcedores poderão acompanhar a disputa no estádio.

O Equador é o terceiro na tabela com 23 pontos. Caso vença, a equipe de Gustavo Alfaro dá mais um passo rumo a vaga na Copa do Catar. Mas precisa de atenção: alguns jogadores ainda não começaram a temporada e outros, cerca de 15, testaram positivo para Covid-19 nas últimas semanas. Os anfitriões venceram a Seleção apenas duas das 36 vezes em que se enfrentaram. São 11 partidas sem vitória, a última registrada em 2004, nas Eliminatórias.

A Seleção Canarinha é líder invicta com 34 pontos e já garantiu vaga para o Mundial de 2022. São 11 vitórias e dois empates. O meia Lucas Paquetá e o volante Fabinho, suspensos, e Neymar, lesionado, são os desfalques. Com o corte de Firmino, Vinícius Júnior será titular. Após longo período se recuperando de lesão, quem volta é Phillippe Coutinho.

ONDE ASSISTIR No canal aberto, a Globo e o SporTV, canal fechado, exibem a partida. PALPITES inter@ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES EQUADOR

Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapie e Pervis Estupiñan; Ayrton Preciado, Jhegson Mendez, Moisés Caícedo e Joao Rojas; Michael Estrada e Enner Valencia. Técnico: Gustavo Alfaro. BRASIL

Alisson (Ederson), Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Tite. FICHA TÉCNICA Equador X Brasil

Data e Hora: 26/01/2022, às 18h (Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito/EQU

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte