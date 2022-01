Tite define time titular da Seleção Brasileira com Philippe Coutinho; veja formação

Philippe Coutinho deve ser titular da Seleção Brasileira na partida contra o Equador, quinta-feira (27), às 18h, nas Eliminatórias Sul-Americanas. O meia, agora no Aston Villa, foi testado por Tite na equipe principal durante o treino desta terça-feira, em Quito. O treinador deve mandar uma escalação cheia de novidades para a partida.

A expectativa é que Coutinho seja o substituto de Lucas Paquetá no meio-campo, já que o jogador do Lyon cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos nesta 15ª rodada das Eliminatórias. Coutinho chegou a ser convocado para os últimos jogos, contra Colômbia e Argentina, mas ficou no banco de reservas e não foi utilizado.

A provável escalação da seleção brasileira para o jogo contra o Equador é: Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

O treino da terça foi de posse de bola em campo reduzido. Na quarta, Tite comandará a última atividade antes do confronto. As equipes se enfrentam em Quito. O Brasil segue invicto nas Eliminatórias e já garantiu a classificação para a Copa do Mundo.