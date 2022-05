Real Madrid lança novo uniforme para temporada 2022-2023; veja detalhes

O Real Madrid lançou, nesta segunda-feira (16), o uniforme do clube para a temporada 2022-2023. O modelo tem traços retrô e traz “história, tradição e momentos inesquecíveis” do time espanhol.

Atual campeão espanhol e finalista da atual edição da Liga dos Campeões, a equipe utilizou ídolos como Iker Casillas e Roberto Carlos, estrelas do elenco, a exemplo de Benzema, e jovens promessas, como Enzo, filho do lateral-esquerdo Marcelo com atuação nas categorias de base.

A venda do material, confeccionado pela empresa Adidas, foi iniciada. No site oficial do Real Madrid, a peça custa 90 euros (cerca de R$ 475). Em breve, será disponibilizada em lojas autorizadas.

Novo uniforme do Real Madrid para 2022-2023

Legenda: O Real Madrid lançou o novo uniforme do clube nesta segunda-feira (16) Foto: divulgação / Real Madrid

Legenda: O novo uniforme do Real Madrid segue a estética mais retrô Foto: divulgação / Real Madrid

Legenda: O Real Madrid utilizou vários personagens históricos do clube na divulgação do uniforme Foto: divulgação / Real Madrid

Legenda: Roberto Carlos, Marcelo e Enzo, filho do lateral-esquerdo, participaram da divulgação do Real Madrid Foto: divulgação / Real Madrid