Pela primeira vez na história, Brasileirão terá jogo com arbitragem 100% feminina; veja

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A terá um momento histórico para a competição. Isso porque o jogo entre Internacional x Atlético-GO terá pela primeira vez na história do torneio uma arbitragem 100% feminina. Edina Alves é quem comanda a partida, que acontece neste domingo, 28 de abril, no Beira-Rio.

Além de Edina, teremos Neusa Inês Back e Fabrini como assistentes e Thayslane de Melo Costa como quarto árbitro.

Na cabine do VAR teremos Daiana Muniz comandando e a AVAR Amanda Pinto Matias. Charly Wendy Strauby Deretti será assistente de árbitro de vídeo e Regildênia de Holanda Moura será a observadora de VAR.

Situação das equipes na competição

O Internacional ocupa a 6ª posição na tabela, com seis pontos em três jogos. Já o Atlético-GO está na 19ª colocação, ainda sem pontuar na Série A.