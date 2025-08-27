Matheus Bahia não treina com bola e segue como dúvida do Ceará para encarar Juventude

O lateral-esquerdo Matheus Bahia não participou do trabalho com bola do segundo dia de preparação do Ceará para a partida contra o Juventude, sábado (30), às 16 horas, no Castelão. Ainda sob cuidados do departamento médico, o camisa 79 segue como dúvida para o duelo da 22ª rodada do Brasileirão.

Bahia sofreu um trauma no joelho esquerdo durante os treinamentos na semana passada e foi vetado para a partida contra o Grêmio, aparecendo no boletim médico. O atleta passa por um tratamento intensivo, na tentativa de ficar à disposição de Condé para sábado. Ele será reavaliado nos dois dias restantes de preparação.

Fora dos últimos três jogos do Vovô (por lesão contra Reb Bull Bragantino e Grêmio e por força de contrato contra o Bahia), Matheus Bahia foi substituído por Nicolas e duas vezes por Rafael Ramos. A tendência é que o português siga como titular na lateral esquerda se o camisa 79 não ganhar condições de jogo para enfrentar o Juventude.

Na tarde desta quarta-feira (27), Léo Condé comandou um trabalho coletivo com todos os atletas disponíveis. O time se reapresentará na tarde de quinta (28), em Carlos de Alencar Pinto, para dar sequência às atividades com foco no time da Serra Gaúcha.