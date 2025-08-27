Dieguinho projeta duelo com o Juventude e celebra momento no Ceará: 'melhor ano da minha carreira'

Depois de vencer o Bragantino e empatar com o Grêmio, o Ceará vai em busca de manter a sequência invicta no Brasileirão. A equipe comandada por Léo Condé terá pela frente o Juventude. O volante Dieguinho projetou o duelo contra o Juventude, próximo adversário do Alvinegro na competição.

"Jogo de seis pontos. Confronto direto. Temos que vencer para manter na zona de rebaixamento quem está lá embaixo. Manteremos uma distância importante, que é fundamental. É difícil abrir vantagem então temos que aproveitar. Temos que estar alerta, não será fácil. Estamos nos preparando bastante para o desafio. Iremos para o jogo para vencer para alcançar nosso objetivo o mais rápido", afirmou o atleta.

O atleta já atuou em 39 partidas pelo Vovô, com dois gols e duas assistências. O atleta falou sobre o momento dele na equipe cearense e destacou o papel da torcida no apoio ao time.

"Posso dizer, sim, que tem sido o melhor ano da minha carreira. Estar vestindo a camisa de um grande clube, uma torcida de massa, estar vivendo isso aqui tem sido muito bom para mim, tem sido um momento muito único", declarou o atleta.

"Você chegar na Arena Vozão, jogo a nosso favor e ter uma torcida daquele tamanho ao meu favor. Eu nunca vivi isso. É um momento mágico para mim que eu quero aproveitar cada vez mais com toda a minha força, com alegria e poder desfrutar de tudo isso dando meu melhor pela camisa do Ceará", completou.

Mais de 25 mil pessoas já confirmaram presença no duelo contra o Juventude. As equipes se enfrentam no sábado (30), a partir de 16h (de Brasília), na Arena Castelão.