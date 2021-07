Marta avalia eliminação e deixa futuro na Seleção Brasileira em aberto: "difícil dar essa resposta"

Após a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, Marta deixou em aberto o futuro no time nacional. Aos 35 anos, a maior atleta da história da modalidade prefere esperar a "poeira baixar" antes de tomar uma decisão.

"Eu não sei. Difícil dar essa resposta agora, a cabeça está a mil. Estou muito emocionada, vou deixar essa resposta para depois. Não dá para dizer no momento. Enfim, desculpa", declarou à TV Globo, pedindo que não culpem as mais jovens.

"Peço que que não apontem o dedo para ninguém, que se for para apontar, que apontem para mim que estou acostumada. A nova geração não pode ser culpada por essa eliminação", completou.

Legenda: Marta foi titular do Brasil contra o Canadá e converteu a cobrança de pênalti no fim Foto: Philip Fong / AFP

Marta fez questão de dedicar boa parte da entrevista à sua companheira Formiga, que aos 43 anos e após ter participado de todas as Olimpíadas do esporte, está encerrando o ciclo na Seleção. "Óbvio que ficou gostinho de quero mais. Até falei para as meninas, especialmente para a Formiga, que queria viver mais uma vez a emoção de lutar por uma medalha por ela (Formiga), mas agradeço demais o que ela fez pela Seleção esse tempo todo", concluiu.

Desempenho da Seleção

A Seleção Brasileira perdeu a vaga para a semifinal nesta sexta-feira (30) ao ser superado pelo Canadá em disputa de pênaltis. Na etapa regulamentar, as equipes empataram sem gols para a classificação canadense ocorrer na penalidades: 4 x 3.

Nos Jogos Olímpicos, o time se despede com quatro partidas. Foram três na fase de grupos: triunfos contra China (5x0) e Zâmbia (1x0), além de o empate com Holanda (3x3).