Marinho é expulso em jogo do Fortaleza, xinga árbitro, arremessa cone e pede desculpa; veja vídeo

Marinho, atacante do Fortaleza, foi expulso na partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (17). Após a expulsão, o jogador foi para os vestiários com muita raiva e chegou a chutar e jogar um cone que estava nas escadas que dão acesso ao vestiário.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Marinho, que foi o autor do único gol do Fortaleza na partida, sofreu uma falta de Palacios. Ele partiu para cima do adversário e empurrou o colombiano, sendo expulso pelo árbitro por agressão.

Na saída do gramado, Marinho demonstrou estar com muita raiva por conta da decisão. Uma câmera interna da Arena Castelão capturou o momento em que o atacante chuta e arremessa um cone que estava nas escadas dos vestiários.

VEJA VÍDEO

“Expulsei diretamente o jogador [...] por conduta violenta por atingir com o ombro seu adversário [...] com uso de força excessiva com o jogo parado. [...] O jogador expulso ao sair do campo proferiu as palavras: ‘árbitro b***** do c******’”, disse o árbitro na súmula.

Através de uma publicação em seu perfil nas redes sociais, Marinho pediu desculpas ao torcedor do Fortaleza pela expulsão. Ele terá que cumprir suspensão automática na partida contra o Palmeiras, no dia 26 de outubro, fora de casa.

VEJA PRONUNCIAMENTO DE MARINHO

Primeiramente vindo aqui para me desculpar pela expulsão de ontem, sei que pela minha experiência não poderia naquele momento deixar meu time na mão, entendo e reconheço que foi uma expulsão infantil, agradeço aos meus companheiros que mesmo com as expulsões conseguiram se defender bem e somar 1 ponto, empate não era o que queríamos mas, pela circunstância foi menos pior. Agora é focar como sempre fiz, me dedicar e que eu possa ser importante como fui fazendo gol hoje, que eu possa levar como aprendizado e que não aconteça. Poderia nem ter vindo aqui falar nada, Em todos os momentos eu coloquei aqui minha cara e sempre respeitando a todos que fazem parte dessa instituição que é o Fortaleza Esporte Clube. Seguir firme e focado no melhor.