Marcelo Paz brinca sobre vídeo de Neymar falando do Fortaleza: ‘a porta está aberta’

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, brincou sobre o vídeo de Neymar falando sobre jogar no Leão. O dirigente disse que conversou com Lucas Crispim, ex-jogador do Fortaleza e amigo pessoal de Neymar, em tom de brincadeira sobre o vídeo viral do craque brasileiro.

“Rapaz, a porta está aberta. Já fui falar com o Crispim. Claro que é tudo uma brincadeira. Eu vi que o salário do Neymar mensal é maior que o salário de todos os jogadores do Fortaleza mensal. Não é algo factível, mas mostrou o carinho e respeito dele pela nossa instituição. Mas falei com o Crispim mesmo, em tom de brincadeira”, disse Paz.

VEJA O VÍDEO

Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, disse que “seria um prazer” jogar no Fortaleza ao ser abordado em tom de brincadeira por um agente da Polícia Federal em um aeroporto. O vídeo do momento viralizou nesta quinta-feira (7).

“Neymar, vai assinar com o Fortaleza”, perguntou o policial. “Seria um prazer”, respondeu Neymar, em tom de brincadeira. Após a conversa, o policial e o atacante riram e trocaram cumprimentos, em clima amistoso.