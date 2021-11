Marcelo Benevenuto exalta gestão do Fortaleza e garante: "meu desejo é permanecer aqui"

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada está no sistema defensivo. O zagueiro Marcelo Benevenuto, desde que chegou, rapidamente se firmou como titular e peça importantíssima no time de Juan Pablo Vojvoda e se tornou o maior zagueiro-artilheiro do Leão no Brasileirão. Porém, o atleta de 25 anos pertence ao Botafogo e está emprestado. Certo é que, se depender dele, ficará no Pici.

O camisa 5, que está na mira de outros clubes, até mesmo do São Paulo, de Rogério Ceni, foi taxativo ao falar sobre onde deseja atuar na próxima temporada. Isso pois já tem conversas avançadas para ficar no clube.

"Já venho conversando com o Fortaleza para, quando acabar o Brasileiro, a gente dar um 100% para matar essa charada, se eu fico ou não fico. E vale ressaltar, também, que eu deixei bem claro que o meu desejo é permanecer aqui no Fortaleza", disse ele, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (24).

Apesar de pensar no futuro, Benevenuto garante que o foco total do elenco está nos quatro jogos restantes do Campeonato Brasileiro para a inédita e histórica classificação para a Taça Libertadores.

"Meu foco primeiro é ajudar o Fortaleza a chegar nessa classificação inédita para a Libertadores e esperar o Campeonato Brasileiro acabar, cumprindo nosso objetivo. Nosso foco é buscar essa vaga na Libertadores, que vai ser muito bom para o clube e para nós, jogadores, também. E voltar a ter uma sequência de vitórias, isso vai ser importante pra nossa classificação", destacou.

Gestão responsável

Benevenuto fez questão, também, de elogiar os dirigentes do Fortaleza, destacando como o clube é bem administrado e o ambiente dos bastidores contribui para que os atletas tenham tranquilidade para trabalhar no dia a dia.

"Quando eu cheguei aqui e vi a organização do clube...sempre ressalto a diretoria porque os caras são 100% verdadeiros com os jogadores, isso faz a diferença pra gente. No dia a dia, nos treinos, nos jogos, e eu fiquei muito feliz por essa organização que eles têm aqui. Isso faz com que a gente tenha mais gana para trabalhar, dar o nosso melhor, e acredito que isso tem sido fundamental na minha chegada aqui no Fortaleza. A organização do clube, as pessoas, é todo mundo gente boa, pessoas verdadeiras umas com as outras", finalizou.

Com Marcelo Benevenuto titularíssimo, o Fortaleza entra em campo às 19 horas desta quinta-feira para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Se vencer, poderá garantir a vaga na Pré-Libertadores.