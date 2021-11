Fortaleza atende pedido de torcedora de 86 anos residente em lar de idosos e doa camisa oficial

O Fortaleza Esporte Clube presenteou uma torcedora de 86 anos, que mora em um lar de idosos, com uma camisa oficial. A ação foi para Dona Dolores, residente do Lar Três Irmãs, em Caucaia.

Com a proximidade do período natalino, a instituição divulgou imagens dos idosos assistidos com os respectivos desejos de presentes de Natal para doação. O lateral tricolor Tinga então se solidarizou com o pedido de Dolores, que tinha o sonho de ganhar um uniforme personalizado com o nome.

Assim, a apaixonada pelo Leão vai receber um uniforme com número 2, o mesmo utilizado por Tinga. O modelo é o Rosa, em alusão ao Outubro Rosa, lançado no último mês em prol da conscientização sobre câncer de mama.

Lar Três Irmãs

O Lar Três Irmãs, casa de amparo ao idoso, foi fundado em 2014 e atua prestando serviço de cuidado a idosos em situação de vulnerabilidade, sejam abandonados ou trazidos por familiares. Apesar de parcerias com órgãos públicos, a instituição não recebe benefício e é mantida por doação.

Serviço

Local: Associação Casa de Abrigo ao Idoso Três Irmãs

Contato: (85) 3023-3343

E-mail: lartresirmas@gmail.com

Site: lartresirmas.org.br

Endereço matriz: R. Joaquim Pimenta, 291 - Montese, Fortaleza - CE, 60410-220

Endereço filial: Estr. do Garrote, 709 - Lagoa do Banana, Caucaia - CE, 61600-000

Chave Pix: 22.960.483/0001-09

Depósito bancário para doação:

Banco do Brasil

Agência 2925-4

Conta Corrente 32332-2

CNPJ 22.960.483/0001-09