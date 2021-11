Fortaleza pode garantir pré-Libertadores nesta rodada contra o Santos; veja o que precisa acontecer

O Fortaleza pode comemorar uma conquista inédita no futebol cearense já nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a 35ª, que começou nesta terça-feira com o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Atlético-MG.

São três resultados que garantem matematicamente ao Tricolor do Pici a classificação inédita para a pré-Libertadores, competição jamais disputada por times do Estado.

Óbvio que o Leão mira fase de grupos, mas a classificação antecipada já pontua a campanha de 2021 como histórica e é ponto de partida para nova conquista com relação à Liberta. Sem mais delongas, vamos à combinação:

1- Vitória do Fortaleza contra o Santos

Tricolor precisa superar o Peixe fora de casa. O jogo ocorre nesta quinta-feira (25), às 19h.

2- Derrota do Ceará contra o Corinthians

No Castelão, o principal rival tricolor precisaria perder para o Timão nesta quinta-feira (25), às 20h

3- América-MG não vencer o Bragantino

Fora de casa, em Bragança Paulista, o Coelho precisaria empatar ou perder para o Bragantino. Partida acontece no sábado, às 21 horas, válida pela 36ª rodada.

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvodo é o atual técnico do Fortaleza, com trabalho desde o início da Série A Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Como funciona a Pré-Libertadores

Leia também Gustavo de Negreiros Matemática da Libertadores #2: o que Ceará e Fortaleza precisam fazer faltando 4 jogos na Série A

A pré-Libertadores, com o nome já diz, é uma fase que antecede a de grupos e é composta por 3 confrontos mata-mata (ida e volta). Os times brasileiros entram a partir do segundo confronto, pegando as equipes que se classificaram na primeira fase.

Se um time for eliminado na segunda fase, está 100% fora de competições internacionais. Se for eliminado na 3ª fase, ainda tem direito de jogar a Copa Sul-Americana.