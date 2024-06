Mancini utilizou 11 jogadores da base do Ceará nesta temporada; veja lista

O técnico Vagner Mancini utilizou 11 jogadores da base do Ceará em 2024. Com o elenco principal mais enxuto para esta temporada, as crias da Cidade Vozão têm sido importantes na reposição de peças do time, que tem sofrido com baixas por lesão ou suspensão. O atacante Kaíque e o zagueiro Yago entraram no empate contra o Sport, pela Série B.

"Na última hora, a gente acabou perdendo o Mugni, que seria um atleta importante dentro do jogo de hoje. E outros atleta também, que ora por suspensão ou por lesão têm ficado de fora. Hoje usei dois meninos que jogaram pouco, o Kaíque e o Yago. E ainda bem que nós temos a base que está nos fornecendo alguns atletas que têm entrado e dado conta do recado", disse Mancini em entrevista coletiva.

"Mas é óbvio que estamos de olho no mercado, para que possamos reforçar a equipe do Ceará. Ao longo da competição, com certeza a gente vai enfrentar mais dificuldades se formos somente com esses jogadores", completou o treinador.

Além de Kayque e Yago, João Victor é outro que tem sido chamado para a equipe principal do Alvinegro. Entre os 11 atletas, são três zagueiros, dois volantes, um lateral e cinco atacantes.

O Ceará volta a campo na terça-feira (25), quando enfrenta a Ponte Preto em jogo da 12ª rodada da Série B. O duelo será às 21h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.

ATLETAS DA BASE DO CEARÁ UTILIZADOS POR MANCINI

Zagueiros: Boateng, Jonathan e Yago

Volantes: Steve Nufour e Caiozinho

lateral direito: JV

atacantes: Kaíque, Pablo, Daniel Mazerotti, João Victor e Caio Rafael