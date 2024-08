Mais da metade dos gols de Marinho pelo Fortaleza foram de bola parada; veja números

Marinho, atacante do Fortaleza, marcou um belo gol de falta no empate em 1 a 1 com o Rosario Central, na noite da última quarta-feira (14), pela Sul-Americana. Este foi o quarto gol de falta do jogador desde que passou a atuar com a camisa do Tricolor do Pici.

A bola parada, na verdade, tem sido um dos grandes trunfos de Marinho no Fortaleza. Cinco dos oito gols marcados pelo clube saíram de jogadas com bola parada, sendo quatro deles em cobranças de falta.

2023 | Fortaleza x Libertad - Falta

2023 | Fortaleza x Coritiba - Falta

2023 | Fortaleza x América-MG - Bola rolando

2023 | Santos x Fortaleza - Bola rolando

2024 | Fortaleza x Maracanã - Falta

2024 | Fortaleza x Altos - Pênalti

2024 | Vasco x Fortaleza - Bola rolando

2024 | Rosario x Fortaleza - Falta

Legenda: Marinho durante jogo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Ao todo, foram quatro gols de falta, três gols em jogadas com a bola rolando e um gol de pênalti. Além dos gols marcados, Marinho soma sete assistências para companheiros. Ao todo, ele já disputou 60 jogos com a camisa do Fortaleza.