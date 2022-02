Maior artilheira da equipe feminina, Michele Carioca renova com o Ceará

Michele Carioca renovou por mais uma temporada com o Ceará. Maior artilheira da equipe, a atacante de 31 anos segue no planejamento da diretoria para o futebol feminino até o fim da temporada de 2022. Esta será a terceira temporada vestindo a camisa alvinegra.

A jogadora, contratada em 2020, já disputou 32 partidas pelas Meninas do Vozão e balançou as redes 25 vezes. Com essa marca, ela se torna a maior artilheira do Ceará na história da modalidade.

A camisa 9, que veio do Flamengo, tem currículo amplo. Vestindo a camisa de outro time, o São José-SP, ela conquistou duas Libertadores (2011 e 2014), duas Copas do Brasil (2012 e 2013), dois Campeonatos Paulista (2014 e 2015), e uma Copa do Mundo de Clubes (2014). Pelo Alvinegro, é Campeã Cearense e busca acesso para a elite do Brasileirão em 2022.

O técnico Erivelton Viana falou sobre a preparação do grupo e as expectativas para a temporada. O plantel se apresenta no próximo dia 9, quarta-feira.

