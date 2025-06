Lyon, time de John Textor, é rebaixado para segunda divisão do Campeonato Francês; veja motivo

O Lyon, tradicional clube francês no qual John Textor é proprietário, passou por julgamento nesta terça-feira (24). A direção responsável pela gestão da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) decretou o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do futebol nacional. O motivo foi a incapacidade do clube de apresentar garantias financeiras mínimas para a temporada. O americano também é o dono da SAF do Botafogo.

John Textor, é dono da holding Eagle Football Group. A organização apresentou déficit de 25,7 milhões de euros (cerca de R$157 milhões) ao fim da temporada passada de 2023/24. Por conta de sua situação financeira, também elevou-se a dívida da Eagle para 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

Sendo assim, a Direção Nacional de Controle e Gestão aguardava que as garantias do Lyon fossem apresentadas garantias financeiras para a atual temporada. Com a possibilidade da direção do Lyon recorrer da decisão, ainda antes do julgamento desta terça, Textor havia demonstrado confiança em entrevista ao jornal francês L´Equipe "Fizemos uma série de investimentos nas últimas semanas", garantiu o empresário americano.

LYON NA LIGUE 1

O Olympique é um dos maiores times da França. Tendo Juninho Pernambucano como seu maior ídolo, o Lyon é sete vezes campeão da Liga Francesa. Além disso, tem cinco títulos da Copa da França e uma Copa da Liga.